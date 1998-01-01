فتح تدين منع حماس مهرجان تكريم طلبة غزة

غزة / سما/

اكدت حركة فتح أن الاجهزة الامنية في قطاع غزة منعت مهرجان فوج القدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين الذي كان من المقرر ان تنظمه حركة فتح لتكريم الطلبة المتفوقين في "الانجاز" في قطاع غزة.

وادانت الحركة بمنع حماس مهرجان تكريم اوائل الطلبة في الثانوية العامة، معتبرة هذا التصرف بأنه "خارج عن الوطنية وقيم الشعب الفلسطيني، واحباطا لفرحة ينتظرها المتفوقون بفارغ الصبر".

ووصف عاطف ابو سيف الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة المنع انه تصرف غير وطني وغير اخلاقي وغير مقبول، مشددا على أنه لا يعقل منع حفل لإدخال البهجة والفرحة لقلوب المتفوقين.

وتساءل ابو سيف" كيف لمثل هذا النشاط ان يهدد امن غزة او يهدد امن حماس في غزة؟، مشددا ان هذه الاجراءات ضمن المعيقات والاجراءات التي تتعرض لها حركة فتح منذ 11 عاما.

وأكد ابو سيف ان منع المهرجان يشكل طعنة جديدة في ظهر المصالحة والوحدة الوطنية، مشددا أن هناك من يصر على اختطاف الوحدة الوطنية وعدم اطلاق سراحها وهذه الاجراءات لا يمكن لها الا ان تخدم استمرار الانقسام.

واكد ان هو المهرجان ليس لتكريم ابناء حركة فتح وانما لتكريم ابناء الشعب من جميع المحافظات ومن جميع التنظيمات.