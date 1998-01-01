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القوى تدعو لأوسع مشاركة في مسيرة الثلاثاء رفضا لمشاريع الاحتلال التصفوية

السبت 14 يوليو 2018 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات المتواصلة تأكيدا على رفض المشاريع التصفوية وتمسكا بالحقوق الوطنية.

وأكدت القوى في البيان الذي صدر عنها، اليوم السبت، المشاركة في فعالية اطلاق الحملة الوطنية رفضا لسرقة أموال ومخصصات الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى من العائدات الضريبية، وأهمية مشاركة الكل الوطني وكافة الفعاليات الشعبية والأهلية في المسيرة التي ستنطلق الثلاثاء المقبل من ميدان الشهيد ياسر عرفات الساعة 12:00 ظهرا .

كما دعت القوى للمشاركة في الفعالية التي تنظمها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة من قبل دولة الاحتلال المقررة الثلاثاء المقبل أيضا الساعة الرابعة عصرا على دوار المنارة، بالتزامن مع انعقاد محكمة الاحتلال في القدس المحتلة.

وأشارت إلى أهمية المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة في قرية الخان الأحمر، لإسناد أهلنا الصامدين هناك وتأكيدا على رفض صفقة القرن، وسياسات الاستيطان الاستعماري ومخططات التهجير والترحيل القسري.

وهنأت القوى جبهة النضال الشعبي في ذكرى الانطلاقة الـ51.

#الاحتلال #القوى الوطنية

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