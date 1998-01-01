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بلدية غزة تنظم رحلة تعريفية للمشاركين في برنامج تميز

السبت 14 يوليو 2018 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة، رحلة تعريفية للمشاركين في برنامج تميز الذي تنظمه هيئة المستقبل للتنمية في مدينة غزة، للتعريف بمرافق البلدية والمشاريع القائمة، وآلية عمل الطواقم المختلفة، وتوضيح الجهود المبذولة في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وتهدف الرحلة التي ضمت 40 مشاركًا من فئة الشباب، إلى إطلاع الوفد على مرافق البلدية الأساسية وآلية عملها، والمعيقات التي تواجهها البلدية أثناء تقديم الخدمة، وذلك ضمن مساعي البلدية لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية.

ورحب رئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، بالمشاركين في رحلة "ما وراء الخدمة"، وأكد على أهمية دور الشباب في الحفاظ على مدينة غزة والمرافق العامة، ونشر الوعي لدى المواطنين، مشددًا على أهمية نشر التوعية المجتمعية المتعلقة بخدمات البلدية بين كافة قطاعات المجتمع المختلفة.

وتضمنت الرحلة جولة على مرافق البلدية التالية: مركز رشاد الشوا الثقافي، مركز الأطراف الصناعية والشلل، محطة السامر للصرف الصحي، دائرة النقل والإمداد، محطة اليرموك المؤقتة للنفايات، آبار الصفا، مشتل البلدية، محطة المعالجة المركزية، النادي البحري.

وفي نهاية الرحلة؛ عقدت البلدية جلسة نقاش، استمعت خلالها إلى استفسارات الشبان، وتمت الإجابة على كافة الاستفسارات. وأبدى المشاركون في الرحلة إعجابهم بآلية عمل البلدية وطواقمها المختلفة وحجم الجهد الذي تبذله لضمان استمرار الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة.

#بلدية غزة

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