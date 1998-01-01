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طب الإسلامية " بغزة " تنظم يوماً مفتوحاً للطلبة المتفوقين بالثانوية الفرع العلمي

السبت 14 يوليو 2018 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت كلية الطب بالجامعة الاسلامية يوماً مفتوحاً لـــ 300 طالب وطالبة من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة " الإنجاز" الفرع العلمي في مدينة فلسطين الطبية " نتساريم" جنوب قطاع غزة.


وتضمن اليوم المفتوح، تعريف الطلاب بالكلية وأقسامها والأنشطة الخاصة بها، بالإضافة لزيارة لمعارض كلية الطب وزيارة لزوايا الأنشطة الطلابية. 
بدروه أكد عميد كلية الطب بالجامعة الاسلامية د. فضل نعيم أن كلية طب الاسلامية تعقد بشكل دوري نشاطاً خاصاً بالطلبة المتفوقين حرصا منها على التعريف بالكلية والترغيب بالالتحاق بها.


وأشار "نعيم" أن طلبة كلية الطب يقومون باستقبال الطلبة الجدد المؤهلين للالتحاق بالكلية ويستعرضون معهم الامكانيات البشرية والاكاديمية وقدرات الكلية واستعراض جميع الانشطة التي تقدمها كلية الطب للطلاب الملتحقين فيها ، شاكرا في الوقت ذاته شركة جوال للاتصالات الخلوية على رعايتها الكاملة للحفل.


ولفت " نعيم" أن الجامعة الاسلامية تقدم العديد من المنح المختلفة لطلابها منها منح داخلية وبعضها منح خارجية مشيراً إلى وجود عدد كبير من الطلبة المستفيدين من منح خارجية من خلال ترشيح الكليات او عمادة شئون الطلاب بالجامعة أو بتقديم ذاتي من خلالها. 


وأضاف " نعيم" أن كلية الطب تتميز بمبني مستقل مجهز بكافة الامكانات والأجهزة الحديثة اللازمة لتدريب الطلبة والتي شهد لها جميع الزائرين المحليين والدوليين ، بالإضافة إلى توفر عدد من القاعات التدريسية بكافة المعدات التقنية الضرورية لإكساب الطلاب جميع المهارات الاساسية والسريرية. 


وفي نهاية اليوم المفتوح كرمت الكلية العشر الأوائل المتفوقين على مستوى قطاع غزة وكذلك لقاء مفتوح مع عمادة القبول والتسجيل وشئون الطلبة للإجابة على تساؤلات الطلاب وأولياء امورهم، وتوزيع هدايا على الطلاب المشاركين معبرين عن سعادتهم بهذا النجاح وهذا الحفل شاكرين كلية الطب على الاهتمام بهم .

#الجامعة الإسلامية

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