جامعة بيرزيت تبدأ بتنفيذ برامج اعداد المعلمين حول تطبيق لبنات التعلم في فلسطين والاردن

رام الله / سما /

أطلق مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ومؤسسة اليونيسف برنامج بناء وتعزيز قدرات المشرفين التربويين والمعلمين ومدراء المدارس للمرحلة الأساسية من كافة مديريات الوطن، ضمن مشروع دمج المهارات الحياتية في منهاج المرحلة الأساسية من خلال تطوير وتطبيق لبنات التعلم، والذي يهدف الى تحسين جودة التعليم وربطه بالسياقات الحياتية للطلبة.

ومن خلال هذا البرنامج سيتم تدريب ما يزيد عن 600 معلم ومعلمة في 100 مدرسة موزعة على مديريات الشمال والوسط والجنوب على تطبيق لبنات التعلم، حيث يركز البرنامج على تحليل الممارسات التعليمية والتعلمية من خلال عرض بعض النماذج لتطبيق لبنات التعلم لصفوف المرحلة الاساسية، وهي عبارة عن دروس إثرائية تفاعلية تحفز الطلبة على الابتكار وانتاج المعرفة وتساهم في تطوير مهاراتهم الحياتية. كما سيتم تدريب كافة مشرفي المرحلة ومدراء المدارس على دعم آلية تطبيق لبنات التعلم في الصفوف من الاول حتى الرابع.

وعلى صعيد اخر قام مركز التعليم المستمر في الجامعة بالشراكة مع الجمعية الدولية للتعليم (IEA) وبدعم من IDRC بتنفيذ برنامج تدريبي حول تطبيق لبنات التعلم بالتعاون مع مراكز مكاني في الأردن والتي تقدم خدمات تعليمية تربوية ومهنية لفئة الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و18 عاماً، وتهدف لبنات التعلم الى تعزيز استخدام الابتكارات التكنولوجية والتربوية لتحسين جودة التعليم والوصول اليه داخل وخارج الفصول الدراسية من قبل أطفال اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان والاردن، كما يسعى هذا البرنامج الى التوجيه المهني وتعزيز المهارات الحياتية لزيادة الفرص والخيارات المهنية لدى الفتيات واليافعين في مراكز مكاني.

وتسعى جامعة بيرزيت من خلال شراكتها مع وزارة التربية والتعليم في فلسطين وبعض المؤسسات الدولية الى تطوير البنك الوطني للبنات التعلم لكافة المراحل الدراسية، والذي يعتبر نموذجا رائدا وفريدا على المستوى الوطني والإقليمي أيضا حيث ان منحى لبنات التعلم الذي طورته جامعة بيرزيت يمكن فلسطين وللمرة الأولى من تصدير نماذج تعليمية لدول المنطقة.