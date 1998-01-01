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هذه النقوش تغزو الموضة النسائية هذا الصيف

السبت 14 يوليو 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه النقوش تغزو الموضة النسائية هذا الصيف



وكالات / سما /

تزدان الموضة النسائية في صيف 2018 بمظهر نقشة الأقمشة التي تُسمّى "الباتيك" (Batik)، حيث تألقت به خلال الفترة الماضية عارضات أزياء الماركات العالمية مثل مايكل كورس.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو، أن الباتيك يعد أحد طرق الصباغة الفنية، وهو يمتاز بتدريجاته اللونية، التي تبدو كما لو كانت باهتة بفعل أشعة الشمس لتضفي على المظهر لمسة تفرد.

وأضافت جراو أن مظهر الباتيك يستحضر روح التسعينيات الجذابة، التي تعكس الجرأة والتحرر، مشيرة إلى أنه يزين هذا الموسم التنانير والسراويل وملابس البحر، وإن كان هذا المظهر يبدو رائعاً مع الفساتين الماكسي على وجه الخصوص.

يُذكر أن الباتيك هي إحدى طرق الصباغة الفنية، تشتهر بها إندونيسيا للحصول على التصميمات الملونة على الأقمشة القطنية.

#النقوش #الموضة

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