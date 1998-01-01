3 اصابات في قصف جيش الاحتلال عدة أهداف في غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم السبت عدة اهداف في قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينيّة أن 3 أشخاص أصيبوا جراء الغارات.

و أطلقت الطائرات ثلاثة صواريخ على الأقل باتجاه موقع صلاح الدين على طريق صلاح الدين العام قرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات أرضا زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود الفلسطينية- المصرية، في منطقة بوابة صلاح الدين، كما استهدفت موقعا عسكريا للمقاومة في تلك المنطقة.

وسمعت عدة انفجارات شرق حي الزيتون إلى الجنوب الشرقي من مدينة غزة دون معرفة الأهداف التي ضربتها.

أما في شمال القطاع،فقصفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة قرب القرية البدوية، وآخرًا شرقي بيت لاهيا بنحو عشرة صواريخ على ثلاث مرات.

واطلقت المقاومة رشقات من قذائف الهاون والصوراريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، وسُمع دوي صفارات الإنذار من مناطق متفرقة شرقي القطاع.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال ان سلاح الجو يشن غارات على عدة أهداف في قطاع غزة.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن تستمر الغارات الإسرائيلية حاليا في غزة على نطاق واسع.

في سياق متصل ذكرت القنوات العبرية ان المجلس الاقليمي أشكول يصدر تعليمات جديدة الآن للمستوطنين بالبقاء على مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ

يتبع ..









