هذه العلامة الخفية تدل على انجذابك لشخص ما

عيوننا تفحص الآخرين بشكل مختلف من شخص لآخر عند مقابلة الناس لأول مرة، و تكون حركة العين على حسب أهدافنا، ويمكن أن تخبر النظرة الشخص الذي أمامنا هل هدفنا هو مجرد الزمالة أو علاقة رومانسية، وفقا لأبحاث جديدة.

بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، رصد باحثون حركة العين لأكثر من 100 شخص أثناء نظرهم إلي صور أشخاص آخرين، ووجدوا أن حركة العين تركز على الرأس والصدر فقط عند تحديدهم في العقل على أنهم “زملاء”، وامتدت حركة العين لتتجاوز الرأس والصدر والساقين والقدمين كذلك في الأشخاص الذين يحددهم العقل على أنهم يصلحون “أحباء”.

كما وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة “أرشيف السلوك الجنسي”، أن الناس الذين ينخرطون في العلاقات العاطفية ينظرون لمدة أقل إلي الصور بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في علاقة عاطفية.

وبالنسبة للنساء فإن النظر للرأس يتوافق أكثر مع اهتمام أكبر بالصداقة أو العلاقة العاطفية، في حين أن الرجال الذين ينظرون إلي الرأس يتوافقون مع اهتمام أقل بالصداقة أو العلاقة العاطفية.

قالت أنجيلا باهنز، المديرة التنفيذية للدراسة وأستاذ مساعد في علم النفس في ويليسلي: إن النتائج التي توصلنا إليها تعني أن الجمال ليس في عين الناظر، ولكن فيما يبحث عنه الناظر والعلاقة المحتملة التي يتخيلها، وعلي هذا الأساس يحدد كيف يري الشخص الذي أمامه.