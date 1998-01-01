هل أوشكت علاقتك بالشريك على الانهيار؟ 4 علامات تجيبك

أحيانا كثيرة نصل إلى طريق مسدود في علاقتنا العاطفية، ونحن لا ندرك ذلك، ونظل نحاول إصلاحها دون جدوى، فما العلامات التي تدل على أن العلاقة انتهت ولا يرجى إصلاحها؟
– الشريك لم يعد يضيف شيئًا لحياتك:
من أول العلامات التي تدل على أن علاقتك بالشريك انتهت، هو الشعور بأنه لا يضيف قيمة جديدة في حياتك، فالعلاقة الجيدة هي التي يشعر فيها الطرفان بأنهما يساعدان بعضهما سواء على نجاح كل طرف أو العيش في سعادة معا.
– الأيام السيئة أكثر:
العلامة الثانية التي تدل على أن علاقتكما أصبحت غير صحية، وحان الوقت لإنهائها، هو أن تصبح الأيام السيئة أكثر من الجيدة، فالشجار يتزايد يوميا وربما لنفس الأسباب، من دون الوصول إلى حل.
العلاقة الطبيعية يكون فيها للطرفين أهداف مشتركة، ومخطط حياة واحد، لذلك الشعور بأن كل طرف منكما أصبحت له أهدافه الخاصة التي لا يشاركه الطرف الآخر بها، علامة على مرور هذه العلاقة بأزمة كبيرة.
– الماضي أفضل:
أخيرا عندما يبدأ كل طرف في تذكر الماضي واللحظات المريحة فيه، والذكريات القديمة، فهذا يعني أن الحاضر أصبح يخلو من هذه التفاصيل، وأن عليكما تذكر الماضي حتى تتمسكا أكثر بهذه العلاقة.
وهنا يجب أن يتوقف الطرفان أمام هذه الحقيقة ومناقشتها معا، لمعرفة هل يمكن إصلاح هذه العلاقة أم أن الوقت حان فعليا لإنهائها؟