هل أوشكت علاقتك بالشريك على الانهيار؟ 4 علامات تجيبك

وكالات / سما /

أحيانا كثيرة نصل إلى طريق مسدود في علاقتنا العاطفية، ونحن لا ندرك ذلك، ونظل نحاول إصلاحها دون جدوى، فما العلامات التي تدل على أن العلاقة انتهت ولا يرجى إصلاحها؟

– الشريك لم يعد يضيف شيئًا لحياتك:

من أول العلامات التي تدل على أن علاقتك بالشريك انتهت، هو الشعور بأنه لا يضيف قيمة جديدة في حياتك، فالعلاقة الجيدة هي التي يشعر فيها الطرفان بأنهما يساعدان بعضهما سواء على نجاح كل طرف أو العيش في سعادة معا.

– الأيام السيئة أكثر:

العلامة الثانية التي تدل على أن علاقتكما أصبحت غير صحية، وحان الوقت لإنهائها، هو أن تصبح الأيام السيئة أكثر من الجيدة، فالشجار يتزايد يوميا وربما لنفس الأسباب، من دون الوصول إلى حل.

– لكل طرف أهداف مختلفة: