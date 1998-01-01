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"معلومات سرية" تنقذ طفلين من وحشية والديهما!

السبت 14 يوليو 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معلومات سرية" تنقذ طفلين من وحشية والديهما!



وكالات / سما /

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه تم العثور على طفلين توأم، يبلغان من العمر ثلاث سنوات، مسجونين داخل صندوق خشبي صغير في منزلهما، في الوقت الذي يذهب فيه الوالدان إلى العمل.

واقتحمت الشرطة المنزل، الواقع في بلدة أباريسيدها بولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، بعد تلقيها معلومات سرية من شخص مجهول.

ويقول المسؤولون إن الطفلين الصغيرين كانا محاصرين داخل الصندوق الصغير، المقسم إلى قسمين، ليمنع التوأم من لمس بعضهما البعض.

وكشفت الشرطة أنها اقتادت الصبيين إلى أحد المراكز الخاصة، بعدما اعتقلت الوالدين، اللذين يشتغلان في أحد المزارع.

وأوضحت السلطات الأمنية أنه سيتم عرض الوالدين على أنظار النيابة العامة، حيث وجهت لهما تهمة سوء معاملة الأطفال.

وقال الوالدان إنهما كان يضطران إلى "حبس" طفليهما من أجل الذهاب إلى العمل، كونهما لا يستطيعان أداء مصاريف المربية.

#الوالدان #العمل #صندوق

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