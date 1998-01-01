فايرفوكس يطلق وظائف جديدة.. كيف تجربها؟

وكالات / سما /

أعلنت موزيلا أنه يمكن للمستخدم اختبار الوظائف التجريبية لمتصفح فايرفوكس على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية على غرار ما يتم في نسخة سطح المكتب من المتصفح الشهير.

وأوضحت الشركة الأميركية أن أول وظيفة يمكن تجريبها على الهواتف الذكية المزودة بنظام تشغيل غوغل أندرويد تعرف باسم "الملاحظات" ولكنها تحتاج إلى حساب فايرفوكس وحساب فايرفوكس Sync للمزامنة، وبعد ذلك يتم استخدام وتحديث الملاحظات على العديد من الأجهزة.

وأكدت موزيلا أنها تضمن تشفير البيانات "end to end" للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات، وهناك وظيفة أخرى يمكن اختبارها على أجهزة أبل الجوالة تعرف باسم Lockbox، وهي عبارة عن تأمين لكلمة المرور.

وأوضحت الشركة الأميركية أن هذه الميزة ستقتصر في البداية على البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية فقط.