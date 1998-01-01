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لماذا يجب إحاطة "مفتاح السيارة" بورق الألمنيوم دائما؟

السبت 14 يوليو 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يجب إحاطة "مفتاح السيارة" بورق الألمنيوم دائما؟



وكالات / سما /

تتيح مفاتيح فتح وتشغيل السيارات "الفوب" في أيامنا هذه إمكانيات عدة بشكل عملي وأكثر سهولة، لكن هذه الميزة لا تخلو من مخاطر، إذ نبه خبير رقمي إلى أن الإشارات التي تنبعث منها تساعد اللصوص على السرقة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللصوص يحاولون التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح لأجل سرقة السيارات بعدما باتت الأساليب القديمة أقل نجاعة بالنسبة إليهم.

وتنصح الرئيسة التنفيذية في شركة "غلوبال سكيوريتي آي كيو"، هولي هوبرت، بوضع قطعة من ورق الألمنيوم على المفتاح، وعندئذ يصبح من غير الممكن أن تغادر الإشارات نطاقها الضيق.

وتضيف هوبرت، وهي موظفة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن على السائقين أن يظلوا يقظين في التعامل مع المفاتيح، بالنظر إلى قدرة القراصنة على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.

وإذا أراد السائقون أن يزيدوا حماية تلك المفاتيح، فإن عليهم أن يشتروا محافظ خاصة تستطيع عزل ما في داخلها عن المؤشرات الكهربائية والمغناطيسية في الخارج.

#السيارات #مفاتيح #الالمنيوم

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