يديعوت: في المواجهة القادمة سيعيد الجيش احتلال غزة و إسقاط حكم حماس

القدس المحتلة / سما /

قال الخبير العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي، إن فرص التصعيد بين حماس والاحتلال تتزايد، مشيراً أنه في حالة اندلاع مواجهة جديدة، لن يكتفي الجيش بإعادة احتلال غزة، بل إسقاط حكم حماس، على حد زعمه.

وأوضح في مقال له عبر صحيفة يديعوت أحرنوت، أن "السؤال اليوم هو طالما أن الجانبين يعتقدان أنهما لا يريدان حربا حاليا، لماذا تواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية في الآونة الأخيرة إصدار التحذيرات من أن فرص اندلاع هذه المواجهة تزداد مع مرور الوقت أكثر فأكثر؟".

يجيب بن يشاي عن هذا السؤال قائلا: "السبب في ذلك أن حماس تعتقد أنها قد تحقق أهدافها من خلال الطائرات الورقية والبالونات الحارقة أكثر مما حققته عبر القذائف الصاروخية والعمليات التفجيرية، وأن هذا السلاح الجديد كفيل بإقناع مستوطني غلاف غزة للضغط على حكومتهم، أو إجبارهم على ترك منازلهم".

طائرة ورقية حارقة من غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال

وختم بالقول إن "حماس تسعى من خلال طائراتها الورقية هذه لتسجيل انتصار في معركة الوعي، وإيصال معاناة سكان غزة للمجتمع الدولي، لأنها وسيلة غير عسكرية، وقادرة على استقطاب تعاطف العالم مع غزة، وقد تكون المرة الأولى التي يواجه فيها الجيش الإسرائيلي معركة من هذا النوع".