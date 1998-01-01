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شباب جباليا ينجز صفقة الحارس ابو فول

السبت 14 يوليو 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب جباليا ينجز صفقة الحارس ابو فول



جباليا / سما /

تعاقد شباب جباليا- أحد أبرز أندية شمال غزة في الدرجة الممتازة مع حارس المرمى نضال أبو فول.

يشار إلى أن هذه الصفقة الثامنة للفريق الذي انضم قبل موسمين للممتازة، وسبق له ضم نائل شاهين، وابراهيم أبو سيف، وطارق العطار، وإبراهيم أبو المعزة، وعطايا جربوع، وعبد الله الصوفي.

من جهة ثانية، تعاقد نادي الاستقلال مع 4 لاعبين، بضم الرباعي حسن موسى, وياسر الغول, وعوني البحيصي، والصاعد آدم برهوم.

كما ضم نادي جمعية الصلاح 6 لاعبين في طريق عودته إلى الأولى وهم: هاشم برغوت، ونشأت العبسي، ونصار البحيري، ومحمود وادي وأحمد أبو سيفـ وطارق الحولي.

وتعاقد نادي بيت لاهيا مع المهاجم المهدي حجازي، فيما جدد عقد لاعبه المخضرم مدحت السيد.

في سياق آخر قدم الشاطئ لاعبيه الجديد، وهم: علاء إسماعيل، وأنس غريب، ومحمد مهنا، ومهند أبو زيد، فادي أبو حصيرة، إضافة إلى تجديد عقد سليمان العبيد، وعاصم أبو عاصي واستعادة لاعبيه بلال النجار، ومحمد منير، وسائد أبو فارس، ومحمد ماضي، وأحمد أبو سليمان

#شباب جباليا #نضال أبو فول

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