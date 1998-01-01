مودريتش الأقرب لخطف جائزة الكرة الذهبية

وكالات / سما /

يعدّ لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما أمسك بالخيوط ونجح في قيادة فريقه بعبقرية إلى النهائي.

ومن الشروط الواجب توافرها للفوز بالجائزة، أن يكون لاعبا يصنع الفارق في صفوف فريقه، وقادرا على قراءة المباراة، وتغييرها وأن يكون قائدا حقيقيا في فريقه.

وقال المهاجم الهولندي السابق ماركو فان باستن مدير قسم التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يشارك حاليا مع مجموعة الدراسات الفنية بـ"الفيفا": "هذا يجعل شخصا ما أفضل لاعب في البطولة، في إشارة إلى هذه المعايير الخاصة بالاختيار".

وربما يكون مودريتش، وضع قدما على منصة التتويج بهذه الجائزة التي سيكشف "الفيفا" عن الفائز بها الأحد بعد المباراة النهائية للبطولة بين كرواتيا وفرنسا.

ومن المؤكد أن المباراة النهائية على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية "موسكو"، ستساعد مجموعة الدراسات الفنية في اتخاذ القرار بشأن الجوائز الرئيسية في هذه البطولة.

ولكن يبدو أن المعايير تبدو مطابقة لمودريتش بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ الفريق.