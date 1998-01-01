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وزارة المالية الإسبانية تهدد رونالدو: حتى في إيطاليا يمكن اعتقالك !

السبت 14 يوليو 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المالية الإسبانية تهدد رونالدو: حتى في إيطاليا يمكن اعتقالك !



وكالات / سما /

فاجأت الوزارة المالية في إسبانيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق بأنه مهدد بالسجن في أي لحظة في حال ثبتت عليه تهمة التهرب الضريبي ولم يتوصل الطرفين لتسوية مالية، وذلك حتى بانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.

ودخل رونالدو في حرب طويلة مع مصلحة الضرائب في إسبانيا التي اتهمته بالتهرب من دفع ما يقارب 15 مليون يورو، ورغم أن العديد من المصادر أكدت على توصل الطرفين لتسوية مالية في يونيو الماضي، إلا أن القضية لم تنتهي حتى الآن وما زال الدون مهدداً بدخول السجن في حال حكم القاضي بذلك.

وقال خوسيه ماريا مولينيدو الأمين العام للوزارة المالية “انتقال رونالدو إلى يوفنتوس لن يغير شيء، حتى بتواجده في  إيطاليا يمكن تفعيل مذكرة اعتقاله”.

وتابع “سوف يستمر محاموه بالدفاع عنه في المحاكم الإسبانية، وهناك أيضاً محكمة العدل الأوروبية لها دور في هذه القضية”.

يذكر أن رونالدو قرر الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو بعد أن قضى 9 سنوات في سانتياجو برنابيو حقق خلالها لقب الدوري مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

#وزارة المالية #رونالدو #إيطاليا

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