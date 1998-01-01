رسميا.. ساري مديرا فنيا لتشيلسي

وكالات / سما /

أعلن تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لنابولي، لتولي زمام الأمور الفنية للفريق، خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي، أن ساري وقّع على عقد مع "البلوز" لمدة 3 أعوام, بدءا من الموسم المقبل.

وقال ساري عقب التوقيع: "أنا سعيد للغاية بالقدوم إلى تشيلسي والدوري الإنجليزي، إنها فترة جديدة ومثيرة في مسيرتي المهنية".

وأضاف: "أتطلع إلى بدء العمل والتعرف على الفريق وخوض المباريات, أتمنى أن نتمكن من توفير بعض المتعة لجماهير الفريق، وأن نكون من المنافسين على البطولات في نهاية الموسم، وهو ما يستحقه هذا النادي".