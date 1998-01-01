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مبابي قطع وعداً بالفوز في كأس العالم قبل 13 عام !

السبت 14 يوليو 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي قطع وعداً بالفوز في كأس العالم قبل 13 عام !



وكالات / سما /

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تصريح مثير لأول مدرب أشرف على تدريب كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا والذي أكد خلالها على أن مهاجم باريس سان جيرمان الشاب كان قد قطع وعداً على نفسه بأن يتوج بلقب كأس العالم عندما كان صغيراً.

 

ويستعد مبابي لخوض نهائي كأس العالم رفقة منتخب بلاده فرنسا ضد منتخب كرواتيا يوم غد الأحد، وهناك فرصة كبيرة ليحقق صاحب 19 عام حلمه الذي بدأ قبل 13 عام.

وشبهت الصحيفة في تقريرها وعد مبابي بقصة الأسطورة البرازيلية بيليه الذي وعد أباه بالفوز بلقب المونديال بعد أن شاهده يبكي لخسارة منتخب البرازيل في نهائي مونديال 1950 أمام الأوروجواي، ليفي بوعده بعد 8 سنوات ويحقق اللقب بالفعل.

وقال أنطونيو ريكاردي أول مدرب لمبابي “أتذكر عندما قال لي سألعب لفرنسا وأفوز بكأس العالم، كنا نضحك على ذلك لأن عمره كان ست سنوات فقط”.

وربطت ديلي ميل مبابي بالأسطورة بيليه مرة أخرى بتصريح سابق لآرسين فينجر الذي قال “لا تتخيل أنه في سن 18 عام فقط عندما تتحدث إليه، يمكن أن يصبح بيليه الجديد، ليس هناك حدود لإمكانياته”.

#كيليان مبابي #كأس العالم

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