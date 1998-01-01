صراع بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان على التعاقد مع دي ماريا

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الغموض يحيط حول مستقبل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان المطلوب من عدة أندية في الميركاتو الصيفي القادم.

وقدم دي ماريا موسم ممتاز رفقة النادي الباريسي في الدوري الفرنسي، حيث خاض 30 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدف وصنع 6 آخرين، كما سجل 7 أهداف في بطولة كأس فرنسا خلال 6 مباريات فقط.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الجديد توماس توخيل يفضل استعادة جونزالو جيديس المعار إلى فالنسيا، الأمر الذي قد يدفع دي ماريا للرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وأضاف التقرر أن أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني لتدعيم صفوفهما في الموسم القادم.

وارتبط دي ماريا بالانتقال إلى إنتر ميلان طوال العامين الماضيين، لكن النادي الإيطالي كان ينسحب من الصفقة بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليفها.

ويرى المدرب دييجو سيميوني أن مواطنه دي ماريا سيشكل إضافية قوية لأتلتيكو مدريد في الموسم المقبل في حال نجح بالتعاقد معه.