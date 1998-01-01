جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صراع بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان على التعاقد مع دي ماريا

السبت 14 يوليو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صراع بين أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان على التعاقد مع دي ماريا



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الغموض يحيط حول مستقبل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان المطلوب من عدة أندية في الميركاتو الصيفي القادم.

 

وقدم دي ماريا موسم ممتاز رفقة النادي الباريسي في الدوري الفرنسي، حيث خاض 30 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدف وصنع 6 آخرين، كما سجل 7 أهداف في بطولة كأس فرنسا خلال 6 مباريات فقط.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الجديد توماس توخيل يفضل استعادة جونزالو جيديس المعار إلى فالنسيا، الأمر الذي قد يدفع دي ماريا للرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وأضاف التقرر أن أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني لتدعيم صفوفهما في الموسم القادم.

وارتبط دي ماريا بالانتقال إلى إنتر ميلان طوال العامين الماضيين، لكن النادي الإيطالي كان ينسحب من الصفقة بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليفها.

ويرى المدرب دييجو سيميوني أن مواطنه دي ماريا سيشكل إضافية قوية لأتلتيكو مدريد في الموسم المقبل في حال نجح بالتعاقد معه.

#أتلتيكو مدريد #دي ماريا

أخبار ذات صلة

دي ماريا أول صفقات أتلتيكو مدريد الصيفية

مدريد : زيدان يشعل صراع التعاقد مع الجزائري رياض محرز

باريس سان جيرمان على بعد خطوة من التعاقد مع دي ماريا

Antonio-Conte-5

إنتر ميلان مصمم على التعاقد مع مدرب لبلوز !

thumb

الريال يشعل صراع التعاقد مع هنري الجديد

دي ماريا: لعبنا 10 مرات أفضل من ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ

وفد حماس يغادر القاهرة

ترودو يقبّل زوجة رئيس وزراء بلجيكا ويثير جدلا (فيديو)

غزة : استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال

جون كيري لترامب: فضحتنا يا رجل.. ودمّرت سُمعتنا في العالم بشكل مُطَّرِد

فيديو: سعودية منقبة تقتحم خشبة المسرح وتحتضن ماجد المهندس

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

3 اصابات في قصف جيش الاحتلال عدة أهداف في غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف

قصف غزة -ارشيفية

يديعوت: في المواجهة القادمة سيعيد الجيش احتلال غزة و إسقاط حكم حماس

زيكيم

التوتر يسيطر.. جيش الاحتلال يُغلق شاطئ زيكيم ويمنع التجمعات بغلاف غزة

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: مستعدون لخوض مواجهة طويلة مع جيش الاحتلال إذا استمر عدوانه على غزة

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب متأثرًا بجروح أصيب بها أمس في غزة