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ادعيس: التعرض للمؤتمرات المتعلقة بحفظ الوقف وحمايته انتهاك خطير لحقوقنا بالقدس

السبت 14 يوليو 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

استنكر سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية منع قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت عقد المؤتمر الأكاديمي الرابع والذي تنظمه "الهيئة الإسلامية العليا" في القدس والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الوقف الإسلامي في القدس"، وتشارك فيه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية التي كانت ستقدم أوراق عمل خاصة بالوقف في مدينة القدس.

وقال ادعيس بأن الاحتلال الإسرائيلي في منعه لهذا المؤتمر الأكاديمي لا زال يمعن في انتهاكاته الخطيرة التي يمارسها بشكل يوميّ في مدينة القدس سواء ما تعلق منها بالمقدسات والأملاك الوقفية والتاريخية والحضارية، أو ما تعلَّق بالجوانب الثقافية والأكاديمية؛ من منع للمؤتمرات وإغلاق للمؤسسات، وإلغاء للمحاضرات التي تبحث في حفظ وحماية الوقف الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس، هذا الوقف الذي يثبِّت حقنا الديني والتاريخي في القدس.

وأضاف ادعيس بأن على الفعاليات الدينية، والسياسية والوطنية في القدس أن تقف موقفاً صلباً تجاه القدس وصورتها الحضارية والدينية والتي يعمل الاحتلال على محاولات طمسها بممارساته الوحشية وغير العقلانية، كما طالب المؤسسان الدولية بحماية حق شعبنا الفسطيني في مدينته بأوقافها ومبانيها التاريخية والحضارية ومؤسساته السياسية والوطنية، فهي مدينة تحت الاحتلال، وليست جزءاً من دولة هذا الاحتلال.

وتمنى ادعيس للقيادات والمرجعيات الدينية بالإفراج العاجل

#يوسف ادعيس

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