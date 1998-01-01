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الاحتلال يمنع عقد مؤتمر أكاديمي في القدس

السبت 14 يوليو 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع عقد مؤتمر أكاديمي في القدس



القدس المحتلة / سما /

منعت قوات ومخابرات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، عقد المؤتمر الاكاديمي الرابع، الذي كان مقرراً  في كلية الآداب (هند الحسيني) جامعة القدس بحي الشيخ جراح وسط القدس.

وحاصرت قوات الاحتلال  محيط الكلية، ومنعت عقد المؤتمر الذي تنظمه الهيئة الاسلامية العليا في القدس، وجمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي، تحت عنوان "الوقف الاسلامي في القدس".

كما وحاصرت المتواجدين داخل الكلية من بينهم رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، ورجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، علما أنها ليست المرة الأولى التي يمنع فيها الاحتلال تنظيم فعاليات في المدينة المقدسة.

وسلمت مخابرات الاحتلال استدعاءات لعدد من المتواجدين للمثول أمامها للتحقيق.

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