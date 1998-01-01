"كهرباء القدس" تختتم دورة تدريبية متخصصة في مجال تركيب انظمة الطاقة الشمسية

القدس / سما /

اختتمت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم، في جمعية الشابان المسيحية بمدينة أريحا، دورة تدريبية متخصصة استمرت على مدار أسبوع، حول تركيب الخلايا الشمسية والقواعد والانظمة المطلوبة لربطها على شبكة الكهرباء التابعة للشركة.

واستعرض المهندسان ابراهيم كرياكوس ومحسن سلطان من شركة كهرباء محافظة القدس أمام الطلبة المشاركين مبادئ الطاقة الشمسية، وأنواع أنظمة الطاقة الشمسية، والإشعاع والحراري، ومكونات الأنظمة بأنواعها، التصميم والتخطيط، هذا بالإضافة إلى تركيب الأنظمة الشمسية وآلية تشغيلها وفحصها، والقواعد والانظمة المتعلقة بربطها على شبكات الكهرباء.

وفي نهاية الدورة ثمن المشاركون الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة كهرباء ومركز التدريب التابع لها في الاهتمام برفع كفاءة الطلبة وصقل مهارتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثةوالاستفادة من الخبرات العالية في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الكهرباء والطاقة الشمسية.

يذكر أن هذه الدورة جاءت بعد توقيع اتفاقية ما بين شركة كهرباء محافظة القدس وجمعية الشبان المسيحية في مدينة أريحا، بهدف عقد سلسلة من الدورات المتخصصة لطلبة الجمعية في مجال الهندسة الكهربائية والطاقة الشمسية.