التوتر يسيطر.. جيش الاحتلال يُغلق شاطئ زيكيم ويمنع التجمعات بغلاف غزة

القدس المحتلة / سما /

قرر جيش الاحتلال إغلاق شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة خشية التصعيد مع قطاع غزة، وذلك بعد ليلة تصعيد تخللها إطلاق عشرات القذائف من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق شاطئ زيكيم وطالب الجيش الإسرائيلي المستوطنين في محيط قطاع غزة، الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم، ومن بينها عدم التجمع بأعداد كبيرة وعدم دخول مناطق تبعد بضعة كيلومترات عن حدود قطاع غزة والبقاء على استعداد لأي مستجدات قد تحدث في المنطقة.

والليلة الماضية قصفت المقاومة الفلسطينية المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بعد دقائق من قصف مقاتلات الاحتلال عددا من مواقع تدريب للمقاومة.