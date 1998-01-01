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عضو كنيست يطالب باغتيال قادة حماس ردا على الطائرات الحارقة

السبت 14 يوليو 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يطالب باغتيال قادة حماس ردا على الطائرات الحارقة



القدس المحتلة / سما /

طالب عضو الكنيست الإسرائيلي، "موتي يوجاف"، ان ترد اسرائيل على الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة المرسلة من القطاع عبر اغتيال رؤساء حركة حماس في قطاع غزة.
ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية فأنّ عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي"، موتي يوجاف، هدد بإعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، لتوجيه الردع مرة ثانية لحركة "حماس"، وهو ما صرح به بعد صدور تقرير صحيفة "يسرائيل هايوم" الخاص بالحرائق ذاتها.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قد نشرت أنه خلال 103 يوماً مضت اندلع أكثر من ألف حريق وتدمير 30 ألف دونم من الأراضي جراءالحرائق التي اندلعت من الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم المشتعلة.

سبق وأن قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في مقابلة له مع القناة الإسرائيلية الثانية: "بسبب التصعيد وإطلاق النار طوال اليوم، يجب على إسرائيل أن تعود لسياسة الاغتيالات في غزة".

#حماس #اغتيال #كنيست

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