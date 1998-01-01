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"الأرجل المبتورة تاج الرؤوس"..حراك ارفعوا العقوبات ينظم مسيرة الأربعاء المقبل في رام الله

السبت 14 يوليو 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأرجل المبتورة تاج الرؤوس"..حراك ارفعوا العقوبات ينظم مسيرة الأربعاء المقبل في رام الله



وكالات

 دعا حراك ارفعوا العقوبات عن غزة،  للمشاركة في تظاهرته الجماهيرية الواسعة في مدينة رام الله لمطالبة الرئيس محمود عباس بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على الفلسطينيين في غزة، وذلك يوم الأربعاء المقبل تحت شعار “الأرجل المبتورة تاج الرؤوس”.

وبين الحراك في دعوته، أن التظاهرة الجماهيرية الرابعة ستنطلق يوم الأربعاء، الموافق 18 تموز الجاري، وذلك الساعة السادسة مساءً من دوار المنارة باتجاه منظمة التحرير الفلسطينية، لمطالبتها القيام بمسؤوليتها اتجاه الفلسطينيين في غزة والدفع نحو إلغاء كافة الإجراءات العقابية المفروضة عليهم منذ عام 2017.

وقال الحراك، "نجدد تأكيدنا على أن الشعب الفلسطينيّ لن يصمت على عقاب غزّة التي لا تزال تسطّر الملاحم البطوليّة والكرامة وسيدعم غزّة ومسيراتها، كما سيدعم الخان الأحمر، فالنضال واحد”، مشدداً، “مستمرون حتى الإسقاط الكامل والفوريّ لجميع العقوبات، ولن تتراجع الحملة إلّا بالرفع الكامل لجميع العقوبات”.

وأشار إلى أن الإجراءات العقابية الظالمة، والتي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة، طالت حقوق الموظفين والأسرى والشهداء وعوائلهم وقطاعات المالية والصحة والطاقة والمستلزمات التشغيلية، في ظل تجاهل رسمي للآلاف التي خرجت في الوطن والشتات مطالبةً الرئيس محمود عباس بإلغاء الإجراءات العقابية بشكل فوري وشامل.

وأكد الحراك على استمرار تظاهراته الاحتجاجية لمطالبة الرئيس محمود عباس وحكومته برفع كافة الإجراءات العقابية التي يفرضها على أهلنا في غزة منذ عام 2017، “إن المطلب الذي ترفعه الحملة هو قضية حق للشعب الفلسطيني، وقضية وطنية لا يمكن للقمع أو السحل أو الاحتواء أن يؤثّر على مسيرتها، ولن تتوقف الحملة إلّا بالرفع الكلّي للعقوبات عن قطاع غزّة”.

#حراك #رام الله #عقوبات #غزة

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