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سفيرة فرنسا لدى اسرائيل: يجب على تل ابيب عدم قتل الفلسطينيين في غزة

السبت 14 يوليو 2018 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرة فرنسا لدى اسرائيل: يجب على تل ابيب عدم قتل الفلسطينيين في غزة



القدس المحتلة / سما /

صرحت سفيرة فرنسا المعتمدة لدى إسرائيل، هيلين لوغال، قبل لحظات من الاحتفالات بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل)، بأن من حق إسرائيل منع الفلسطينيين اجتياز حدودها، ولكن دون اللجوء الى قتلهم.

وقالت لوغال في مقابلة أجرتها صحيفة "معاريف" العبرية ونشرتها، اليوم السبت، إن فرنسا ستقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس عندما يتوصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاق سلام فيما بينهما يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت ان احتفالات نقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس ساهمت بشكل مباشر في الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتابعت "نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي عند سقوط الكثير من القتلى، ويجب على إسرائيل أن توضح لماذا حدث ذلك، وأعتقد أن التحقيق الذي تجريه إسرائيل سيساعد كثيرا في استكمال التحقيق الدولي".

وأشارت إلى أنه في نيسان/ابريل "كانت مظاهرات عنيفة جدا في فرنسا ضد الشرطة، ولكن لم يسقط قتلى"، مضيفه "نحن ندرك أن على إسرائيل أن تمنع سكان غزة من عبور السياج، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل الناس. يمكنك أن تؤذي أقل قدر ممكن"

#اسرائيل #غزة #سفيرة فرنسا

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