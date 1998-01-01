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طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ

السبت 14 يوليو 2018 02:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف قطاع غزة والمقاومة تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ



غزة/سما/

 شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم عدة غارات على اهداف تابعة للمقاومة في قطاع غزة.  وقال موقع" واللا" الاسرائيلي ان طائرات الاحتلال قصفت عدة اهداف تابعة للمقاومة في وسط وشمال القطاع ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع اصابات. 

واشار الموقع الى ان صافرات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة مباشرة بعد الهجوم الاسرائيلي، مشيرا الى اصوات الانفجارات سمعت داخل المستوطنات .

وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان منظومة القبة الحديدية اسقطت صاروخين فوق مستوطنة اشدروت شرق بيت حانون فيما سمعت صفارات الانذار واصوات انفجارات في منطقة عسقلان. 

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