جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجمعة القادمة من مسيرات العودة : " لن تمر المؤامرة يا وكالة الغوث"

الجمعة 13 يوليو 2018 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعة القادمة من مسيرات العودة : " لن تمر المؤامرة يا وكالة الغوث"



غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار إلى المشاركة يوم الجمعة المقبل من مسيرات العودة تحت اسم: "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث"، مشيدة بالمشاركين في جمعة "الوفاء للخان الأحمر" اليوم شرقي قطاع غزة.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي مساء الجمعة عقب انتهاء فعاليات اليوم المائة من المسيرة، إن الجمعة المقبل ستكون "تأكيدًا على إصرار شعبنا على مواجهة وإحباط كل المؤامرات التي تستهدف حقوق اللاجئين من خلال العبث بوكالة الغوث وإنهاء دورها كشاهد على مأساة شعبنا ونكبته".

وذكرت أن "المشاركة الشعبية الواسعة اليوم في جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر، بعد دخول مسيرات العودة يومها المائة لهي أقوى رد على الاحتلال وأساليبه العدوانية ومحاولاته لإفشال مسيرات العودة، وهي تأكيد على إصرار شعبنا على الاستمرارية والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرة، وأنه لن يتزحزح قيد أنملة عن نضاله أو التراجع عن انتزاع حقوقه".

وشارك في فعاليات جمعة اليوم آلاف المواطنين في مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع، واستشهد طفل وأصيب 220 آخرون جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة.

وأشادت الهيئة بـ"البطولات الأسطورية لأهلنا في الخان الأحمر"، لافتة إلى أن ذلك "يؤكد أن ما يجري على الأرض الفلسطينية ومحاولات الاحتلال التسريع من وتيرة الاستيطان في سياق مخططاته لعزل القدس وتهويدها واستمرار ممارساته الإذلالية في الضفة و حصاره الإجرامي و عدوانه على القطاع، هو ترجمةٌ للمحاولات المستميتة الأمريكية الرامية لتمرير صفقة القرن المشبوهة".

ورأت أن "المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرة وجهت رسائل بالغة المضامين والأهمية إلى الاحتلال والإدارة الأمريكية أن شعبنا سيواصل تصديه بكل حزم وإصرار لكل المحاولات الهادفة لتصفية قضيتنا، وأنه قادر على إفشال وإحباط صفقة القرن".

وأشادت الهيئة بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "القرار يشكّل انتصارًا معنويًا لشعبنا وقضيتنا العادلة وجاء نتيجة لتضحيات شعبنا التي قدمها سواء في مسيرات العودة أو خلال مسيرة كفاحه الطويل وسيل الشهداء والجرحى".

وأكدت الهيئة إصرارها المضي قدمًا في مسيرات العودة وتطويرها وتوسيعها والعمل على امتدادها لتشمل كافة الساحات، مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعها الشعبي، وضمان استمرار المشاركة الواسعة فيها.

وقالت: "ها هي مسيرات العودة وكسر الحصار تعبر يومها المائة وهي تسير بخطى ثابتة وشعبنا يسطر بطولات جعلت العالم يقف مذهولًا أمامها رغم كل أشكال العدوان والحصار والمعاناة، ويتقدم بشيبه وشبانه ونسائه ورجاله وأطفاله إلى ساحات البطولة لينتصر بدمائه وإبداعاته ووحدته الميدانية على آلة الإجرام والقتل الصهيونية، وذلك من أجل إفشال المشاريع والمؤامرات التصفوية التي تستهدف قضيتنا".

وأضافت "لقد شكلت مسيرات العودة سياجًا وطنيًا شعبيًا منيعًا لحماية ثوابت وحقوق شعبنا رغم تهديدات الاحتلال التي لن ترهبنا ولن توقف هذه المسيرات خاصة بعد تشديد الحصار والتهديد بإغلاق البحر ومعابر القطاع ووقف التواصل مع العالم"

وجددت الهيئة دعوة مصر لإدخال المواد والمستلزمات الضرورية لتعزيز صمود أهالي غزة وتعويض العجز الحاصل والناتج عن إغلاق المعابر وتشديد الحصار.

أخبار ذات صلة

غرينبلات يهاجم مسيرات العودة ويعتبرها "عدائية"

الشاب الخروبي

على الرغم من اصابته 8 مرات .. الشاب الخروبي لا زال يشارك في مسيرات العودة "صور "

هنية- ارشيف

المخابرات المصرية تدعو هنية إلى القاهرة غدا لبحث "مسيرات العودة"

حدود غزة -ارشيفية

فيديو : طاقم طبي جزائري يصنع بطولات في "مسيرات العودة" بغزة

الدراج الفلسطيني علاء الدالي واردوغان

صور: أهداه أردوغان دراجة "سباق" فبترت إسرائيل ساقه خلال مسيرات العودة

حدود غزة -ارشيفية

هيئة المسيرة: الجمعة القادمة جمعة "مائة يوم على المسيرة"

الأكثر قراءة اليوم

عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها

زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

شاهد : الصور الأولى لجنود الجيش الاسرائيلي بالزي الميداني الجديد

وفد حماس يغادر القاهرة

ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

مشاهد مؤثرة.. مبعد فلسطيني يلتقي بوالدته بعد 17 عاما من الفراق

الأخبار الرئيسية

نتنياهو- ارشيف

الاتحاد الأوروبي يرفض إتهامات نتنياهو له بالتدخل في خلافات "إسرائيل" الداخلية

الشهيد حلس الطفل

غزة : استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال والغاز في جمعة "الوفاء للخان الاحمر

معبر ايرز

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

بوتين

بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي