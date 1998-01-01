اختتام فعاليات مهرجان "وين ع رام الله"

وحفل الختام كان مع العمل الموسيقي "سيد درويش والشيخ إمام"، وقدمته فرقة الكونسرفتوار البلدي "كاترينا" ـ من ترشيحا، بقيادة المايسترو تيسير حداد، بمشاركة مؤسسة محمود درويش ـ الجليل، وكان الغناء لشادي دكور ورلا عازر من فلسطين.

وتم في الحفل تقديم عدد من أعمال الفنانين المصريين سيد درويش والشيخ إمام، بأسلوب موسيقي يدمج عناصر ارتجالية من موسيقى الجاز والموسيقى العربية، إلى جانب إنتاجات خاصة للملحن وعازف البيانو تيسير حداد.