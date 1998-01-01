الاتحاد الأوروبي يرفض إتهامات نتنياهو له بالتدخل في خلافات "إسرائيل" الداخلية

القدس/سما/

ذكرت صحيفة "هآرتس العبرية" اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" له بالتدخل في تشريع القوانين في "إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن بعثة الاتحاد في "إسرائيل" قولها: "إن الطريقة التي تختارها إسرائيل للتعريف بنفسها هي قضية داخلية، ونحن نحترم الجدل الداخلي المستمر".

وأضافت في تصريح نشرته الصحيفة "إن الديمقراطية والمساواة، بما في ذلك الحقوق المتساوية للأقليات، هي قيم أساسية تحدد مجتمعاتنا". وتابعت "لن نرغب في الاتحاد الأوروبي في رؤية هذه القيم موضع شك أو حتى تهديد".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "لن يستخدم أبدا اللغة المهينة بشكل عام، وبالتأكيد لم نستخدمها تجاه مشاريع القوانين قيد المناقشة في الكنيست".