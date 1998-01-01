"أوروبيون من أجل القدس" تبحث في البرلمان الإيطالي الانتهاكات الإسرائيلية

وكالات

أجرى وفد من مؤسسة "أوروبيون من أجل القدس" مباحثات في مقر البرلمان الإيطالي، بغية حث روما على التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وخطط فصلها عن عمقها الفلسطيني.

وضم الوفد: رئيس مؤسسة "أوروبيون من أجل القدس" رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا محمد حنون برفقة عز الدين الزير وسليمان حجازي مسؤول العلاقات الخارجية في التجمع الفلسطيني في إيطاليا.

والتقى الوفد السابق: البرلماني ستيفانو فاسينا، وهو نائب وزير الاقتصاد الأسبق، والسيد ماتيو اورفيني، رئيس الحزب الديمقراطي اليساري.

وتحدث الوفد بإسهاب عن ملف القدس وتداعيات الممارسات الإسرائيلية بحقها؛ خاصة تلك الخطط الرامية إلى فصل المدينة عن عمقها الفلسطيني واستحداث حواجز ومستوطنات جديدة، ما من شأنه أن يزيد من معاناة الفلسطينيين وعزلتهم.

وحذر الوفد من خطورة ممارسات إسرائيل التي تدفع باتجاه تكريس الفصل العنصري داخل المدينة، كما تناول اللقاء حديثا مفصلا عن الوضع المأساوي لقطاع غزة نتيجة طول سنوات الحصار وما تخللها من انتهاكات.

وعلى إثر الزيارة تم التوافق على عقد جلسة في مقر البرلمان الإيطالي تتناول تطورات الأوضاع في القدس خصوصا قرار إسرائيل القاضي بهدم التجمع البدوي في الخان الأحمر بما في ذلك المدرسة المحلية في المنطقة.

ومن المقرر أن يتحدث في تلك الجلسة مانيلو دي ستيفانوا نائب وزير الخارجية الإيطالي.

كما تم التوافق أيضا على التحضير لزيارة وفد برلماني إيطالي لقطاع غزة بغية الاطلاع ميدانيا على الواقع ومعاناة الفلسطينيين هناك.

ويأتي هذا الحراك ضمن الحملة التي أطلقتها مؤسسة (أوروبيون من أجل القدس) تحت عنوان (القدس عاصمة فلسطين) حيث تجرى هذه الحملة في ظل الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، وتتزامن مع حلول الذكرى الخمسين لاحتلال القدس.

وتهدف هذه الحملة لمواجهة الخطوات غير المسبوقة والمتسارعة التي اتخذها الاحتلال في المدّة الأخيرة، والتي ترمي إلى تهويد المدينة المقدسة والقضاء على آخر الرموز الإسلامية والمسيحية فيها، والمضي قدما في تعزيز الاستيطان، ودعم الحفريات أسفل المدينة، والضغط على سكانها الفلسطينيين والتضييق عليهم لتفريغها منهم.

وتشمل الحملة فعاليات ووقفات واعتصامات وتواصلًا مع صناع القرار والرسميين الأوروبيين بهدف وضعهم أمام مسؤولياتهم بشأن تطورات الأوضاع في القدس.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة أوروبيون من أجل القدس هي مؤسسه أوروبية غير حكومية تهتم بالدفاع عن قضايا القدس والمقدسيين والتعريف بها ومناهضة الجدار والمستوطنات.