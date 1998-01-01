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اصابة خطيرة لجندي اسرائيلي بشظايا قنبلة داخل السياج الفاصل شرق غزة

الجمعة 13 يوليو 2018 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة خطيرة لجندي اسرائيلي بشظايا قنبلة داخل السياج الفاصل شرق غزة



القدس/سما/

أصيب مساء اليوم الجمعة، ضابط اسرائيلي بجراح خطيرة اثر القاء قنبلة يدوية عليه بالقرب من السياح الفاصل مع شرق غزة.

وقالت مصادر اعلامية عبرية، ان الجندي الذي اصيب  من كتيبة 9 ، أصيب بشظية قنبلة في منطقة الصدر تم نقل الجندي لمستشفى سوروكا لتلقى العلاج .

وبحسب رونين منليس ، الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن "حماس تواصل تنفيذ هجماتها العدائية ضد المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الاحتلال ، وحماس هي المسؤولة عن هذا التصعيد".

وأضاف ، كما ذُكر في هجوم اليوم القيت قنبلة يدوية باتجاه الجنود ادى لاصابته بجراح وتم نقله في طائرة مروحية إلى مستشفى سوروكا. في البداية تم الحديث على أنه في حالة خطيرة. لكن حالته ستستقر وهو الآن في حالة متوسطة بحسب زعمه.

#احتلال #اصابة #غزة #حدود

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