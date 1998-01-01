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المفتي العام: غدا السبت الأول من ذي القعدة

الجمعة 13 يوليو 2018 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس/سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد السبت هو الأول من ذي القعدة لعام 1439 هجري.

وأشار المفتي إلى أن شهر ذي القعدة هو من الأشهر الحرم، وهو الثاني من أشهر الحج، التي أشار الله تعالى إليها بقوله: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ" (البقرة: 197).

#مفتي

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