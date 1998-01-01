"هيئة العودة" تدعو لجمعة "لن تمر المؤامرة يا وكالة الغوث"

غزة/سما/

دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار إلى المشاركة يوم الجمعة المقبل من مسيرات العودة تحت اسم: "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث"، مشيدة بالمشاركين في جمعة "الوفاء للخان الأحمر" اليوم شرقي قطاع غزة.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي مساء الجمعة عقب انتهاء فعاليات اليوم المائة من المسيرة، إن الجمعة المقبل ستكون "تأكيدًا على إصرار شعبنا على مواجهة وإحباط كل المؤامرات التي تستهدف حقوق اللاجئين من خلال العبث بوكالة الغوث وإنهاء دورها كشاهد على مأساة شعبنا ونكبته".

وذكرت أن "المشاركة الشعبية الواسعة اليوم في جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر، بعد دخول مسيرات العودة يومها المائة لهي أقوى رد على الاحتلال وأساليبه العدوانية ومحاولاته لإفشال مسيرات العودة، وهي تأكيد على إصرار شعبنا على الاستمرارية والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرة، وأنه لن يتزحزح قيد أنملة عن نضاله أو التراجع عن انتزاع حقوقه".

وشارك في فعاليات جمعة اليوم آلاف المواطنين في مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع، واستشهد طفل وأصيب 220 آخرون جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة.

وأشادت الهيئة بـ"البطولات الأسطورية لأهلنا في الخان الأحمر"، لافتة إلى أن ذلك "يؤكد أن ما يجري على الأرض الفلسطينية ومحاولات الاحتلال التسريع من وتيرة الاستيطان في سياق مخططاته لعزل القدس وتهويدها واستمرار ممارساته الإذلالية في الضفة و حصاره الإجرامي و عدوانه على القطاع، هو ترجمةٌ للمحاولات المستميتة الأمريكية الرامية لتمرير صفقة القرن المشبوهة".

ورأت أن "المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرة وجهت رسائل بالغة المضامين والأهمية إلى الاحتلال والإدارة الأمريكية أن شعبنا سيواصل تصديه بكل حزم وإصرار لكل المحاولات الهادفة لتصفية قضيتنا، وأنه قادر على إفشال وإحباط صفقة القرن".

وأشادت الهيئة بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "القرار يشكّل انتصارًا معنويًا لشعبنا وقضيتنا العادلة وجاء نتيجة لتضحيات شعبنا التي قدمها سواء في مسيرات العودة أو خلال مسيرة كفاحه الطويل وسيل الشهداء والجرحى".

وأكدت الهيئة إصرارها المضي قدمًا في مسيرات العودة وتطويرها وتوسيعها والعمل على امتدادها لتشمل كافة الساحات، مشددة على ضرورة الحفاظ على طابعها الشعبي، وضمان استمرار المشاركة الواسعة فيها.