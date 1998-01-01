"حماس": تزايد أعداد المشاركين في "العودة" يؤكد فشل الاحتلال في كسر الجماهير على مواصلة المسيرات

غزة/سما/

قالت حركة حماس، الجمعة، إن خروج عشرات الآلاف من جماهير شعبنا في "جمعة 100 يوم من مسيرات العودة"، يؤكد مواصلة شعبنا لهذه لمسيرات حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، إن "مشاركة الجماهير تحت شعار جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر، هي رسالة تضامن لكل الصامدين فوق الأرض الفلسطينية، والمتمسكين بهويتهم الفلسطينية العربية في كل أماكن تواجدهم".

وأوضح قاسم أن "تزايد أعداد المشاركين بالرغم من قرار الاحتلال بزيادة حصار قطاع غزة، يؤكد فشل الاحتلال في كسر إرادة إصرار الجماهير على مواصلة المسيرات وفعالياتها السلمية".