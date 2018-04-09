سلطات الاحتلال تسلم جثماني الشهيدين "رامي صبارنة"و "محمد مرشود"

القدس/سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة،جثمان شهيدين تم احتجازهم.

حيث قامت سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد رامي وحيد صبارنة (36 عاما) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، المحتجز لديها منذ الثاني من شهر حزيران الماضي.

ونقل الجثمان إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ومن المقرر تشييعه إلى مثواه الأخير يوم غد السبت.

وكان صبارنة ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال عمله بجرافته الصغيرة بتأهيل البنية التحتية، في حارة جابر القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض محتلة شرق الخليل.

كما سلمت قوات الاحتلال، جثمان الشهيد محمد مرشود على حاجز (جيت) غربي نابلس، حيث نقلت طواقم الاسعاف جثمان الشهيد إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وأعلنت عائلة الشهيد مرشود أن تشييع جثمانه في صباح الغد من أمام مستشفى رفيديا باتجاه مقبرة الشهيد في مخيم بلاطة. يذكر أن مرشود قد استشهد بتاريخ 9/4/2018 بالقرب من منطقة الخان الHحمر.