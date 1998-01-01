جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يسلم جثامين الشهداء صبارنة ومرشود وعنبر

الجمعة 13 يوليو 2018 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يسلم جثامين الشهداء صبارنة ومرشود وعنبر



رام الله /سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثامين الشهداء رامي وحيد صبارنة من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، ومحمد مرشود من مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحمد عنبر من مخيم طولكرم.

ونقل جثمان الشهيد صبارنة إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ومن المقرر تشييعه إلى مثواه الأخير يوم غد السبت.

وكان صبارنة ارتقى برصاص قوات الاحتلال في الثاني من شهر حزيران الماضي خلال عمله بجرافته الصغيرة بتأهيل البنية التحتية في حارة جابر القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض محتلة شرق الخليل.

وعلى مفترق جيت غرب نابلس، جرى تسليم جثمان الشهيد محمد عبد الكريم مرشود، حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا بالمدينة، ومن المقرر أن يشيع إلى مثواه الأخير يوم غد السبت.

وارتقى مرشود برصاص الاحتلال في التاسع من شهر نيسان الماضي، بالقرب من مستوطنة "ميشور أدوميم" شرق القدس المحتلة.

كما سلمت سلطات الاحتلال على الحاجز العسكري "104" جثمان الشهيد عنبر، حيث جرى نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم، ومن المقرر أن يشيع إلى مثواه الأخير يوم غد السبت.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص في الثاني من شهر نيسان الماضي صوب المواطن عنبر من مسافة قريبة على حاجز جبارة جنوب طولكرم، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة ليعلن عن استشهاده في الثامن من الشهر ذاته متأثرا بجروحه.

#شهداء #الاحتلال #نابلس

أخبار ذات صلة

صورة ارشيفية

بالاسماء : الاحتلال يسلم جثامين 7 شهداء اليوم

شهداء - ارشيف

الاحتلال يقرر تسليم جثامين ثلاثة شهداء من الضفة

700 من أسر الشهداء يقتحمون مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بغزة

هدم بيوت الفلسطينيين - ارشيف

جيش الاحتلال يسلم اخطارات بهدم منازل لعائلات 4 شهداء في رام الله

الشهيد عطالله - ارشيف

الاحتلال يسلم جثمان الاسير الشهيد حسين عطالله على حاجز 109 شرق قلقيلية

شهداء نفق سرايا القدس

جيش الاحتلال يعلن إخراج جثامين "شهداء نفق سرايا القدس " وهم الآن بحوزته

الأكثر قراءة اليوم

عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها

زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

شاهد : الصور الأولى لجنود الجيش الاسرائيلي بالزي الميداني الجديد

وفد حماس يغادر القاهرة

ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

حماس : لقاء وفدنا بالمخابرات المصرية يعد الأكثر أهمية والأشمل

الأخبار الرئيسية

نتنياهو- ارشيف

الاتحاد الأوروبي يرفض إتهامات نتنياهو له بالتدخل في خلافات "إسرائيل" الداخلية

الشهيد حلس الطفل

غزة : استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال والغاز في جمعة "الوفاء للخان الاحمر

معبر ايرز

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

بوتين

بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي