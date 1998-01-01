الحاسوب الأمريكي العملاق حلل مليون خيار وكشف عن الفائز بكأس العالم

وكالات -

كشفت دراسة النموذج الحسابي للبنك الأمريكي "غولدمان ساكس"، بأن منتخب كرواتيا سيتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وكتبت البوابة الاقتصادية "Money Control" على شبكة عبر الإنترنت، أن حاسوب بنك "غولدمان ساكس" قام بتصميم نحو مليون سيناريو محتمل، في المباريات الإقصائية من بطولة كأس العالم 2018، وتوقع وصول منتخب كرواتيا إلى نهائي المونديال، على حساب إنجلترا.

لكن الحاسوب الأمريكي العملاق أخطأ في استنتاجه بأن الطرف الثاني في النهائي، بدلا من فرنسا، سيكون منتخب البرازيل، وهو الذي سيتوج بلقب بطل العالم للمرة الخامسة في تاريخه، إلا أن منتخب السيليساو أخفق في عبور الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمام نظيره البلجيكي بهدف مقابل هدفين.

وبلغت فرصة منتخب البرازيل، وفقا للحاسوب العملاق "الذكاء الاصطناعي"، نسبة 24.9%، للفوز بكأس العالم، وتلاه منتخب فرنسا في المركز الثاني، بنسبة 15.8%، ومع ذلك، لم يرشحه للنهائي بسبب جدول مبارياته في البطولة، إذا واجه الأرجنتين (4-3)، في دور الـ 16، والأوروغواي (2-0)، في دور الثمانية، وبلجيكا (1-0)، في المباراة ما قبل النهائية.

المصدر: "rsport.ria.ru"