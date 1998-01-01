15 حريقاً في المستوطنات المحاذية لغزة بفعل الطائرات الورقية

اندلعت حرائق بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة منذ ساعات الصباح، وخلفت خسائر في المحاصيل الزراعية الإسرائيلية.

وذكر موقع المستوطنين 7 الالكتروني أن عدد الحرائق بلغت 15حريقاً تم السيطرة على جميعها، وبالأمس وصل عدد الحرائق 42 حريقاً أوقعت خسائر جسيمة في الحقول الزراعية والمحميات الطبيعية.

وقد ذكرت صحيفة هآرتس بالأمس بأن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بعث برسالة تهديد لحركة حماس عبر طرف ثالث هدد فيها بتوجيه ضربات لغزة أن لم يتم التوقف عن إطلاق البالونات الحارقة.

من جانب آخر، أصيب جنديين بصورة طفيفة جراء انقلاب سيارة إطفاء قرب كيبوتس اور هناهر وتم نقل الجنديين لمستشفي برزياي في عسقلان لتلقي العلاج.