القواسمي: التواجد بشكل دائم في قرية الخان الأحمر واجب ديني

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن التواجد في الخان الأحمر واجب ديني ووطني ودفاع عن القدس و"الأقصى"، ووقوف في وجه "صفقة القرن"، التي تهدف لإخراج القدس ومحيطها من أي حل ممكن، وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب القواسمي الأحزاب والمؤسسات الرسمية والشعبية والجمعيات والعائلات والمخيمات الصيفية والنوادي لترتيب وتنظيم زيارات يومية لقرية الخان الأحمر المستهدفة.