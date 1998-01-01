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القواسمي: التواجد بشكل دائم في قرية الخان الأحمر واجب ديني

الجمعة 13 يوليو 2018 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: التواجد بشكل دائم في قرية الخان الأحمر واجب ديني



رام الله/سما/

دعت حركة فتح، أبناء شعبنا الفلسطيني للتواجد بشكل دائم في قرية الخان الأحمر، للتصدي لأية محاولة إسرائيلية لاقتحام القرية وهدمها وإخلاء سكانها.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن التواجد في الخان الأحمر واجب ديني ووطني ودفاع عن القدس و"الأقصى"، ووقوف في وجه "صفقة القرن"، التي تهدف لإخراج القدس ومحيطها من أي حل ممكن، وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب القواسمي الأحزاب والمؤسسات الرسمية والشعبية والجمعيات والعائلات والمخيمات الصيفية والنوادي لترتيب وتنظيم زيارات يومية لقرية الخان الأحمر المستهدفة.

#الخان الاحمر #القدس #احتلال

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