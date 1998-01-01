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الدجاني يبحث مع وزيرة التعليم العالي في جنوب افريقيا توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين

الجمعة 13 يوليو 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدجاني يبحث مع وزيرة التعليم العالي في جنوب افريقيا توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين



بريتوريا / سمام/

بحث سفير دولة فلسطين لدى جنوب افريقيا هاشم الدجاني، مع وزيرة التعاليم العالي والبحث العلمي في جنوب افريقيا ناليدى باندو، في مكتبها اليوم الجمعة، توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الجنوب الافريقية، والتسريع في اعتماد ومعادلة الشهادات الثانوية العامة الفلسطينية في جنوب افريقيا، وتبادل الخبرات.

وتطرق السفير الى اهمية انشاء مركز للدراسات الافريقية لدى احد الجامعات الفلسطينية، وبالمقابل مركز للدراسات الشرق اوسطية في احدى الجامعات الجنوب افريقية، لتعزيز العلاقات في مجالات التعاون المشترك بين البلدين وبالأخص التواصل والتبادل الثقافي.

واطلع الدجاني، الوزيرة على آخر المستجدات السياسية والوضع التعليمي في فلسطين خاصة فى مجال التعليم العالي والتحديات التى يواجهها هذا القطاع بسبب الاحتلال وممارساته التى تعيق العملية التعليمية وتفرض ظروفا صعبه جدا على الطلبة لمتابعة تحصيلهم العلمي خاصة فى ظل العدد الكبير لخرجي الثانوية العامة وصعوبة التحاقهم بجامعات خارجية.

واشاد السفير، بالتعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين واثنى على البرنامج المشترك الخاص بتنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين، ودعا الوزيرة لزيارة فلسطين للتعرف على الوضع التعليمي.

من جانبها أبدت الوزيرة، اهتماما بضرورة توفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، واكدت متابعتها لهذا الطلب ومناقشته مع رئيس الدولة والحكومة، كما رحبت بدعوة السفير لها لزيارة فلسطين، واكدت اهمية تبادل الزيارات الرسمية، مشيرة الى الموقف الرسمى الجنوب افريقي المتمثل بدعم فلسطين وحق شعبها فى تقرير المصير واقامة دولته المستقلة، مذكرة بان الشعب الفلسطينى وقيادته دعموا نضال شعب جنوب افريقيا من اجل الحرية وما زالوا صديقا وفيا لبلدها وشعبها.

واكدت ان جنوب افريقيا لا يمكن الا ان تكون وفيه لفلسطين وشعبها.

حضر الاجتماع عن الجانب الجنوب افريقي مدير العلاقات الافريقية الشرق الاوسطية ريتشادر اندابا، وعن الجانب الفلسطيني بلال نجم من سفارة دولة فلسطين.

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