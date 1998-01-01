فتح تدعو للتواجد بشكل دائم في قرية الخان الأحمر

رام الله /سما/

دعت حركة فتح، أبناء شعبنا الفلسطيني للتواجد بشكل دائم في قرية الخان الأحمر، للتصدي لأية محاولة إسرائيلية لاقتحام القرية وهدمها وإخلاء سكانها.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن التواجد في الخان الأحمر واجب ديني ووطني ودفاع عن القدس و"الأقصى"، ووقوف في وجه "صفقة القرن"، التي تهدف لإخراج القدس ومحيطها من أي حل ممكن، وتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب القواسمي الأحزاب والمؤسسات الرسمية والشعبية والجمعيات والعائلات والمخيمات الصيفية والنوادي لترتيب وتنظيم زيارات يومية لقرية الخان الأحمر المستهدفة.