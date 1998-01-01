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الرئيس يستجيب لمناشدة أحد المناضلين القدامى بغزة

الجمعة 13 يوليو 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

استجاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لمناشدة أطلقها أحد مناضلي الثورة الفلسطينية من قطاع غزة المناضل راسم المقيد.

وقال محمود الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الجمعة، إن سيادته اطلع على فحوى المناشدة التي نشرها المقيد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وأوعز بصرف مساعدة مالية عاجلة له.

وأضاف الهباش، إن الرئيس أمر أيضا باستيعاب أحد أبناء المقيد في إحدى مؤسسات الدولة، وتحسين ما يمكن من الوضع الاجتماعي للعائلة.

وأوضح أنه جرى التواصل مع المناضل المقيد، وإبلاغه باستجابة الرئيس لمناشدته، والذي بدوره ثمن خطوة سيادته.

وأشار الهباش، إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن دولة فلسطين لا تنسى أبنائها الذين ضحوا وقدموا فداء للقضية الفلسطينية مهما طال الزمن، لافتا إلى أن من حق هؤلاء العيش بكرامة.

وقال "إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تتابع بشكل دائم أوضاع أبنائنا في قطاع غزة، حتى تزول غمة الانقلاب ويعود الأمن والأمان وينعم أبناء شعبنا في غزة بحياة كريمة.

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