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الخليل : وقفة تضامنية مع الاسير عيسى عوض في بيت امر

الجمعة 13 يوليو 2018 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : وقفة تضامنية مع الاسير عيسى عوض في بيت امر



الخليل/سما/

 شارك مئات المواطنين في بيت امر بعد صلاة الجمعة اليوم في وقفة تضامنية مع الاسير عيسى علي عيسى عوض 30 عاما والمضرب عن الطعام منذ 10 ايام في سجن عوفر العسكري وهو معتقل منذ شهر نيسان 2017 في الاعتقال الاداري.

وقد اشرف على الوقفة التضامنية التي اقيمت امام مسجد بيت امر الكبير نادي شباب بيت امر الرياضي كون الاسير يلعب كحارس مرمى للفريق.والقيت عدة كلمات في هذه الوقفة التضامنية حيت صمود الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ومطالبة المواطنين للوقوف الى جانب الاسرى في قضيتهم العادلة المطالبة باطلاق كافة الاسرى من سجون الاحتلال والغاء ما يسمى الاعتقال الاداري الظالم بحق اسرانا البواسل.

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