جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بومبيو يبحث مع الجبير أزمة اليمن و"التصدي لإيران"

الجمعة 13 يوليو 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يبحث مع الجبير أزمة اليمن و"التصدي لإيران"



بروكسل/وكالات/

التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، امس الخميس، نظيره السعودي، عادل الجبير، على هامش قمة الناتو في بروكسل، حسبما أفادت الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إن بومبيو أعرب للجبير عن شكره للرياض على صلابة شراكتها مع واشنطن، مؤكدا تمسك الولايات المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما ذكر البيان أن الجانبين بحثا "طيفا واسعا من القضايا الإقليمية والثنائية، وخاصة ضرورة الرد على تنامي التهديدات من قبل إيران".

ولدى تطرقهما للوضع الإنساني في اليمن، اتفق الوزيران على ضرورة أن يدعم كلا البلدين "العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، لتسهيل إيصال مساعدات إنسانية حيوية وبضائع" إلى اليمن، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

كما ذكرت الوزارة أن بومبيو شدد على توجه الرئيس ترامب إلى تخفيف حدة الخلافات في منطقة الخليج، سعيا منه إلى تسوية النزاع هناك في نهاية المطاف، الأمر الذي "من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك في التصدي لنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار".

أخبار ذات صلة

الجبير - ارشيف

الجبير: نقاش مع واشنطن حول ارسال قوات عربية لـ"سورية"

محمد بن زايد وبن سلمان - ارشيف

السعودية والامارات تدعوان المجتمع الدولي الى التصدي "بقوة اكبر" لايران

تفاصيل مرعبة عن "الحرب العمياء" في اليمن!

محمد بن سلمان - ارشيف

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسة وزراء بريطانيا الأوضاع في اليمن

الجبير - ارشيف

الجبير يقضي ليلة مع أصهاره في الأردن

"حنا سعوديين ونحب سلمان".. "رنّة" لعملاء "موبايلي" في المملكة

الأكثر قراءة اليوم

﻿أميرة سعودية تنتقد فتيات «يعثن فسادا» في البلاد: ما يفعلنه لم نر مثله في بلاد «الكفرة

زواج داعية مصري من ممثلة شهيرة يثير جدلا واسعا

وفاة نجل المجاهد الليبي عمر المختار الوحيد

واللا العبري يكشف عن المساحة الهائلة التي أحرقتها الطائرات الورقية الخارجة من غزة

شاهد : الصور الأولى لجنود الجيش الاسرائيلي بالزي الميداني الجديد

ما هو سبب نهاية أسماء لاعبي كرواتيا بـ"إيتش"؟

سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال والغاز في جمعة "الوفاء للخان الاحمر

معبر ايرز

جيش الاحتلال يدرس فرض اجراءات أكثر تشدداً على غزة وهي كالتالي..

بوتين

بوتين والسيسي يحركان المياه الفلسطينية الراكدة وتفاؤل مصري عشية اجتماعات فتح وحماس

حماية المستهلك : قرار الحكومة حول التأمين الصحي يعيدنا الى زمن الاحتلال الاسرائيلي

ارشيفية

عبر طرف ثالث.."هآرتس": إسرائيل تنقل رسالة الى حركة حماس .. وهذا ما جاء فيها