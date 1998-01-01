بومبيو يبحث مع الجبير أزمة اليمن و"التصدي لإيران"

بروكسل/وكالات/

التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، امس الخميس، نظيره السعودي، عادل الجبير، على هامش قمة الناتو في بروكسل، حسبما أفادت الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إن بومبيو أعرب للجبير عن شكره للرياض على صلابة شراكتها مع واشنطن، مؤكدا تمسك الولايات المتحدة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما ذكر البيان أن الجانبين بحثا "طيفا واسعا من القضايا الإقليمية والثنائية، وخاصة ضرورة الرد على تنامي التهديدات من قبل إيران".

ولدى تطرقهما للوضع الإنساني في اليمن، اتفق الوزيران على ضرورة أن يدعم كلا البلدين "العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، لتسهيل إيصال مساعدات إنسانية حيوية وبضائع" إلى اليمن، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.

كما ذكرت الوزارة أن بومبيو شدد على توجه الرئيس ترامب إلى تخفيف حدة الخلافات في منطقة الخليج، سعيا منه إلى تسوية النزاع هناك في نهاية المطاف، الأمر الذي "من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وكذلك في التصدي لنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار".