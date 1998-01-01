مصرع عامل من المقيبلة في انهيار نفق قرب بيسان

وكالات

لقي محمد عاهد زيادات (20 عاما) من قرية المقيبلة مصرعه، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر انهيار نفق في إطار مشروع للطاقة في المجلس الإقليمي "عيميك همعيانوت" قرب بيسان، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد مصدر طبي، أنه جرى تخليص 10 عمال آخرين، بينهم 4 أصيبوا بجروح متفاوتة، فيما لم يصب الآخرون بأي إصابات تذكر وجرى تخليصهم من المكان.

ووصفت حالة اثنين من المصابين (18 و19 عاما) بأنها متوسطة، في حين وصفت حالة الآخرين بأنها طفيفة.

وعملت طواقم طبية على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وبحسب التحقيقات الأولية فإن الحادث نتج عن انهيار رافعة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن نفق تتم إقامته في إطار مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق ضخ المياه من خزانات منخفضة إلى خزانات مرتفعة، في الأوقات التي يتدنى فيها استهلاك الكهرباء. وعند زيادة الطلب على الكهرباء تتدفق المياه عن طريق أنفاق إلى الأسفل لتقوم بتفعيل طوربينات لتوليد الطاقة.

يذكر أنه في أيار/مايو 2016 لقي العامل سليمان فايد، من قرية يافة الناصرة مصرعه في انهيار نفق أثناء إقامة محطة الطاقة في المنطقة. وفي أيار/مايو من العام 2015 دفن عامل في انهيار النفق.