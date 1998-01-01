الطفل المخطوف بطريقه إلى عائلته في قلنسوة

عرب 48

أكدت وسائل اعلام أن الطفل المخطوف كريم جمهور في طريقه إلى أسرته وأنه حرر عصر اليوم، بعد ثلاثة أيام من اختطافه، وأن عائلته ستتسلمه في مركز للشرطة في الرملة بعد أن كان مخطوفاً في مخيم للاجئين قرب رام الله.

وحققت في القضية الوحدة المركزية للشرطة، وشارك أفراد في جهاز الأمن العام (الشاباك) في محاولات البحث عن مكان احتجاز الطفل بواسطة "وسائل خاصة". كذلك شاركت قوات من الجيش الإسرائيلي في عمليات البحث هذه، التي تركزت في الضفة الغربية، اعتقادا بأن الطفل نقل إلى الضفة في أعقاب اختطافه.

واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من اللد، واثنان بينهم هم مقاولا بناء. والمشتبه الرابع المعتقل من مدينة رام الله.

وكان قد حمّل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، اليوم الجمعة، السلطة الفلسطينية مسؤولية تحرير الطفل كريم جمهور من قلنسوة من قبضة خاطفيه. وذكر موقع "واللا" الالكتروني أن محققي الشرطة استخرجوا معلومات من أربعة مشتبهين بالضلوع في اختطاف الطفل بعد ممارسشة "ضغوط" عليهم.

وبحسب "واللا" فإنه بحوزة الشرطة الإسرائيلية معلومات حول المكان الذي تم نقل الطفل إليه، وأن هذا المكان يقع في الضفة الغربية. وتمارس إسرائيل ضغوطا على السلطة الفلسطينية من أجل العمل على تحرير الطفل من خاطفيه.

وإلى جانب اتصالات أجرتها الشرطة مع جهات في السلطة الفلسطينية، فإن محققين من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يشاركون في هذه الاتصالات.

ويقدر المحققون أن المعتقلين الأربعة ضالعون في الاختطاف، الذي تم التخطيط له مسبقا وتم تجهيز سيارات لنقل الطفل وشقة للاختباء فيها.