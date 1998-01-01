الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة اقتربت من الجولان

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، عن اعتراض طائرة دون طيار اقتربت من شمال مرتفعات الجولان التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإنه تم إطلاق صاروخ من منظومة باتريوت تجاه الطائرة عند اقترابها من المجال الجوي الإسرائيلي مع الجولان.

وأشار إلى أنه تم اعتراض الطائرة من قبل القوات الدفاعية الجوية.

وقالت القناة العاشرة نقلًا عن وسائل إعلام سورية تابعة للمعارضة، أن الطائرة تم إسقاطها فوق القنيطرة.

وهذه هي ثاني طائرة بدون طيار يعلن الجيش الإسرائيلي إسقاطها في غضون ثلاثة أيام بعد أن كان أسقط واحدة منذ أيام فوق بحيرة طبريا.