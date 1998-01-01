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غزة : استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال والغاز في جمعة "الوفاء للخان الاحمر

الجمعة 13 يوليو 2018 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استشهاد طفل واصابة العشرات برصاص الاحتلال والغاز في جمعة "الوفاء للخان الاحمر



غزة / سما /

استشهد طفل 15 عاما واصيب العشرات من المواطنين اليوم الجمعة بنيران الاحتلال قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.

وأفاد  الناطق باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة باستشهاد الطفل عثمان رامي حلس 15 عاما وإصابة 25 مواطنا بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة.وفتح جيش الاحتلال نيرانه  على مئات الشبان الذين تجمعوا قرب مخيم العودة جنوب شرق مدينة غزة ما أدى لاصابة مواطنين بالرصاص نقلوا على اثرها لمشفى الشفاء بغزة.

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق اثر اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت  الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار دعت سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء للخان الأحمر".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

ووجهت الهيئة في بيان لها، التحيّة لصمود الأهالي في الخان الأحمر بالنقب المحتل. وقالت إنه "انطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ، اليوم الجمعة، هي جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر".

#غزة #مسيرات العودة #اصابات

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