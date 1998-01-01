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تقنية ذكية تكشف استخدام السائقين للهواتف.. و"تفضحهم"

الجمعة 13 يوليو 2018 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقنية ذكية تكشف استخدام السائقين للهواتف.. و"تفضحهم"



وكالات / سما /

تجري مدينة بريطانية، اختبارا لتقنية تتيح رصد السائقين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة، وتسعى المبادرة إلى تنبيه المتهورين، لكن النظام الذكي لن يحرر مخالفات مالية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النظام الذكي الذي يصل سعره إلى ثمانية آلاف دولار يستطيع رصد السيارات التي تشهد استخداما للأجهزة الذكية.

حيث يمكن للنظام رصد الإشارات الرقمية التي تصدر من داخل السيارة، سواء كانت خاصة بالمكالمات أو الرسائل النصية أو التصفح عبر الإنترنت.

وبناء عليه يظهر الجهاز رمزًا كبيرا ومضيئا للهاتف المحمول، لتذكير السائقين بعدم لمس هواتفهم أثناء القيادة.

لكن المشكلة المطروحة في النظام الذي يجري اختباره في مدينة نرويش، غربي بريطانيا، يكمن في عجزه عن التمييز بين السائق ومن يجلسون بجانبه وهم ركاب ليسوا في حاجة إلى ترك أجهزتهم، بالنظر إلى عدم مسؤوليتهم في عملية القيادة.

وتبعا لذلك، فإن نظام التنبيه الذي طورته شركة "ويست كوتيك" سيصدر الكثير من تنبيهات "فلاش" صوب السيارات دون أن تكون ثمة حاجة إلى ذلك، لكن التقنية قد تقدم إحصاءات تقريبية حول نسبة مستخدمي الهواتف على الطرق.

وتصل غرامة استخدام الهاتف أثناء القيادة في بريطانيا إلى 200 جنيه إسترليني في الوقت الحالي، وشددت دول عدة في العالم غرامة المخالفة بعدما أضحت الأجهزة الذكية تتسبب في حوادث سير مروعة جراء انشغال السائقين.

#تقنية #هواتف #السائقين

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